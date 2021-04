L’Informagiovani di Gavirate cambia sede e apre ai turisti

Da martedì 6 aprile cambia sede il servizio Informagiovani/Informalavoro del Comune di Gavirate: troverà la sua nuova collocazione sul Lungolago di Gavirate, all’interno del Parco della Folaga Allegra.

Lo spazio è stato creato nello stabile “Ex Docce” dello storico campeggio di Gavirate, ristrutturato tenendo conto dei parametri imposti dalla zona a vincolo ambientale e con l’utilizzo di impianti tecnologici a basso impatto per l’ambiente. Il servizio potrà così continuare nella sua attività prioritaria di sostegno alle persone che cercano lavoro, di aiuto ai giovani che devono essere supportati nella scelta formativa post obbligo e/o post diploma, di consultazione alle aziende che ricercano personale da inserire nei propri apparati.

Con questo trasferimento, inoltre, è stata riattivata la sezione dedicata al turismo che vede la presenza di materiale documentale da consultare o da prelevare. Si tratta per lo più di opuscoli e libri che raccontano la provincia di Varese e la Regione Lombardia, ma anche con sezioni riservate alle città d’Italia e a molti paesi del mondo. Ci sarà anche una biblioteca di testi rari e particolari sempre in ambito geografico/turistico, con libri raccolti nelle passate edizioni del “Salone del Turismo”, che il servizio Informagiovani organizzava proprio sul Lungolago.

Un’altra novità riguarda l’ampliamento dell’orario di apertura che, grazie all’esternalizzazione del servizio ed alla presenza di tre operatori, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi con maggior flessibilità rispetto agli orari di un tempo.

E’ stato previsto un orario estivo ed uno invernale garantendo l’apertura anche nel week end: solo il sabato nell’orario invernale, il sabato ed anche la domenica nell’orario estivo.

«Questo per far fronte ai molti visitatori che, nei fine settimana, ci auguriamo di rivedere nel nostro Lungolago – spiega il sindaco Silvana Alberio – . Inoltre, accanto al trasferimento, si sta già lavorando su nuove progettualità: il nuovo sito internet che sarà a breve on line, la richiesta di accreditamento regionale come sportello Infopoint, l’attivazione di percorsi sul territorio con la presenza in veste di guide di alcuni studenti dell’ISIS “Stein” di Gavirate che hanno seguito un corso formativo ad hoc a cura dello storico dell’arte gaviratese Paolo Cova.

Insomma un servizio molto più ricco che si evolve ed adegua la propria offerta tenendo conto dei bisogni della cittadinanza».

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, i colloqui specialisti (stesura CV, tecniche ricerca del lavoro, orientamento scolastico e professionale, bilancio delle competenze) vengono effettuati solo su appuntamento chiamando il n. 0332 748281 oppure contattando gli operatori via e-mail all’indirizzo informagiovani-informalavoro@comune.gavirate.va.it

E’ comunque possibile accedere allo sportello per usufruire del servizio di Internet Point e Informazione Turistica rispettando la normativa vigente imposta per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico:

ORARIO ESTIVO (mesi da maggio ad ottobre)

lunedì chiusura

martedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 19:00

giovedì dalle ore 13:00 alle ore 19:00

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalle 13:00 alle ore 17:00

ORARIO INVERNALE (mese di aprile, novembre e dicembre)

lunedì chiusura

martedì dalle ore 09:00 alle ore 15:00

mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 15:00

giovedì dalle ore 09:00 alle ore 15:00

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00

sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dalle 13:00 alle ore 16:00

domenica chiusura