La figura di Giuseppe Zamberletti sarà ricordata in Senato

«Giuseppe Zamberletti per me era una persona di casa, frequentava mio padre, di cui era amico. Questa iniziativa nasce sia per un affetto personale ma soprattutto per rendere merito a un uomo che ha fatto tantissimo per il nostro Paese». Il senatore Alessandro Alfieri è il promotore dell’iniziativa dal titolo “Giuseppe Zamberletti: padre della protezione civile italiana” che si terrà giovedì 20 maggio alle 15 a Palazzo Madama a Roma nella Sala Caduti di Nassirya. (foto: 1976 Zamberletti al centro mentre visita una zona terremotata)

All’iniziativa, che sarà introdotta e moderata dal senatore Alfieri, interverranno Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, Davide Galimberti, sindaco di Varese, Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, Gianni Spartà, giornalista e autore del libro “La luna sulle ali. La Protezione civile, il ritratto di un’epoca”, che sarà presentato nel corso dell’iniziativa, e l’ex senatore varesino Antonio Tomassini.