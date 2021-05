In piazza Repubblica a Varese arriva il mercato del martedì

Primo giorno “ufficiale” del mercato del martedì in piazza Repubblica: dopo una prima “prova” martedì scorso, con le sole bancarelle che fin da subito avevano dato l’assenso per utilizzare le loro concessioni di martedì, oggi si sono presentati in molti per la “spunta”, che ha permesso loro di fare parte del mercato della piazza.

La nuova spianata era quasi piena con alimentari e non alimentari, e il numero di richieste è stato tale che gli ultimi sono entrati nell’area quasi alle nove di mattina.

La sede si conferma adatta al commercio: mentre gli ambulanti riferivano di un bel viavai di persone nei giorni “canonici”, già i primi curiosi si erano addentrati tra i banchi per scoprire cosa il mercato offre in questa giornata.

Dopo i mercati del lunedì, giovedì e sabato in piazza Repubblica e il mercato del lunedì in piazzale De Gasperi, che ha esordito ieri con successo, questa è la quinta “inaugurazione” del nuovo mercato.