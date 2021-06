Dopo il fine settimana dedicata alla disputa dei campionati nazionali di ciclismo, il calendario internazionale propone (anche) la 74a edizione del GP Città di Lugano, classica prova ticinese – quest’anno sponsorizzata Axion Swiss Bank – che si disputerà domenica 27 giugno.

La prova, che si concluderà sul lungolago della città svizzera, è stato presentato al Casinò e vedrà al via diversi ottimi corridori a partire da quelli della UAE-Emirates (diretta dal padrone di casa Mauro Gianetti) e della Ineos Grenadier. La formazione emiratina (ci dovrebbe essere anche il tainese Alessandro Covi) ha iscritto tra gli altri Ulissi, Rui Costa e il giovanissimo Ayuso, recente dominatore del Giro U23; il team britannico invece punta su Pippo Ganna e Gianni Moscon.

Tra le formazioni al via ci sono altre tre squadre World Tour, ovvero la Qhubecka-Assos, la Bike Exchange e la Israel Start Up Nation e tutte le formazioni “Professional” italiane: Androni-Sidermec (con Luca Chirico), Bardiani-Csf-Faizané, Vini Zabu e ovviamente la Eolo-Kometa che gioca quasi in casa e che sta vivendo un grande momento con le vittorie di Lorenzo Fortunato all’Adriatica Ionica (tappa e classifica) e di Erik Fetter ai campionati ungheresi a cronometro.

Domenica 27 le “operazioni” prenderanno il via poco prima delle ore 10 con la presentazione delle squadre e dei corridori sul palco di partenza di fronte a piazza Luini.

La corsa partirà alle ore 11 e si svilupperà su 184 chilometri: otto i giri da compiere su un tracciato di 23 chilometri con arrivo previsto verso le 15,30.