Continua il divieto di accesso alle Cascate di Cittiglio. “Troppo pericoloso”

Le cascate di Cittiglio restano chiuse. Il sindaco ha firmato una ordinanza che proroga il divieto di ingresso in tutta l’area, anche per questa estate. L’ordinanza è stata pubblicata sul sito del comune il 9 giugno. «È pericoloso accedere alle cascate», ribadisce il vicesindaco Giuseppe Galliani. «Abbiamo messo una rete da cantiere per bloccare gli accessi ma in molti entrano lo stesso. È un’area non accessibile per la situazione di pericolosità in cui versa».

Nell’ordinanza viene specificato “il divieto di accesso a tutti i sentieri e percorsi, anche non segnalati, su tutti i pendii intorno al Parco”. Inoltre, verranno organizzati dei controlli periodici in collaborazione con la Polizia Locale che terrà un “registro degli accessi” e potrà anche dare multe a coloro che violano i regolamenti.

«Durante la scorsa estate abbiamo iniziato dei lavori per la messa in sicurezza e sistemazione della zona boschiva delle cascate di Cittiglio (possibili grazie ad un contributo della Comunità Montana Valli del Verbano, oltre a fondi di bilancio del Comune per una spesa di 138mila euro)con l’intento di arrivare ad avviare un progetto per la realizzazione di un nuovo sentiero dalla prima alla seconda cascata. Il forte temporale dello scorso ottobre però, ha bloccato tutto».

Il vicesindaco sottolinea come l’area, già chiusa da un anno, è stata danneggiata ulteriormente dalle ultime alluvioni: «Sono collassate piante e alberi, alcuni punti sono franati, i due ponticelli sono stati spazzati via. È un’area inagibile». Negli anni scorsi, si sono verificati diversi incidenti alla cascate, tra cui la morte di un ragazzo di 22 anni nell’estate del 2019.

Galliani spiega che l’area è chiusa a partire dalla località Pianella e ci sono cartelli che vietano l’ingresso. Anche quest’anno dunque, una delle mete più amate dai cittadini della zona e da tanti turisti resta chiusa, in attesa di una soluzione per poter essere riaperto in tutta sicurezza.