Il nuovo polo commerciale sul Sempione a Busto Arsizio prende forma

L’ex-Mizar ha cambiato definitivamente volto con i nuovi capannoni eretti in poche settimane per far spazio al nuovo polo commerciale e dell’entertainment di Busto Arsizio. Negozi, un supermercato, laboratori, un multisala e campi da calcetto stanno prendendo velocemente il posto dei vecchi grandi spazi che un tempo ospitavano centinaia di operai e grossi macchinari tessili.

Galleria fotografica La nuova area commerciale sul Sempione a Busto Arsizio 4 di 11

La nuova veste dell’area porterà certamente anche qualche posto di lavoro e occasioni per passare il tempo libero ad un bacino d’utenza che comprende anche Gallarate, non molto lontana da Beata Giuliana. Cambia volto anche la storica strada statale 33 del Sempione con una nuova rotonda all’altezza dell’incrocio con via Cascina dei Poveri.