I 105 anni di Adriana, che sarà festeggiata a Milano dal sindaco Beppe Sala

Il secolo ormai se l’è lasciato alle spalle e le prossime candeline saranno ben 105. La signora Adriana Grassi, milanese di nascita e di vita, ospite della Rsa Mater Fidelis di Milano, il 5 agosto festeggia un nuovo super compleanno e in programma c’è un brindisi in piena sicurezza nel giardino della struttura con pareti e amici e con la presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di alcuni consiglieri comunali.

«La signora Adriana aveva 92 anni quando arrivò in Mater Fidelis, scherzando allegramente sulla sua età – ricorda la dottoressa Erica Sibillo, direttore sanitario della struttura – Tredici anni percorsi insieme, affrontando anche quest’ultimo virus che ha provato a sfiorarla ma che è stato sconfitto dall’attaccamento alla vita che Adriana ci insegna ogni giorno, con il suo sguardo attento e il desiderio di condividere con noi ciò che la parola non dice ma la sua mano ci regala inviando quel riverente bacio, inconfondibilmente suo. Il suo modo unico ed esclusivo per comunicarci il suo affetto».

«Nel giorno del suo compleanno, tutti i presenti contraccambieranno simbolicamente quel bacio che unisce la gratitudine, madre di tutte le virtù, alla straordinarietà e alla preziosità della vita – aggiunge Doris Antalon, responsabile della Rsa – Adriana, come tutti gli ospiti della Rsa oltre alle attività assistenziali, sanitarie e riabilitative, riceve quotidianamente una gamma di percorsi ricreativi, pensati per garantire la salute e il benessere attivo di ogni persona, all’interno di un ambiente protetto ma estremamente vitale, ricco di progetti speciali in grado di stimolare l’ospite sotto il profilo motorio e relazionale, salvaguardando, o promuovendo, il recupero e il mantenimento dell’autonomia fisica e psichica».