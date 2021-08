Il 4 settembre la prima Gnoccata di Cunardo

Si terrà sabato 4 settembre la prima Gnoccata di Cunardo, la “Gnoccata di Sant’Abbondio”. La manifestazione è organizzata da Pro Loco, Scuola Materna, Parrocchia, Gruppo Folk “I Tencitt”, Gruppo Alpini e Union 3 Valli.

Il piatto principe saranno gli gnocchi, gli originali della Sagra della patata di Cunardo, che potranno essere gustati con tre diversi qualità di sughi. La manifestazione si svolgerà in un vero e proprio ristorante sotto le stelle, i tavoli saranno infatti disposti nel centro del paese tra la piazza IV Novembre e il parco Formentano. Le cucine saranno aperte dalle 19.00 alle 20.00, a seguire si terrà in piazza la tombolata con premi e sorprese. Durante la serata sarà attivo il servizio bar e dolci.

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi presso le attività cunardesi “Non solo borse”, “Non solo gelato” e “Cartoleria Bossi” versando i 15 euro del costo del menù fisso, entro e non oltre martedì 31 agosto. Il menù comprende: antipasto di salumi, tris di gnocchi, dolce, acqua e una cartella della tombola.

Per partecipare solo alla tombola non sarà necessario prenotarsi e le cartelle saranno vendute durante la serata. “Dopo due estati molto difficili a causa della pandemia siamo davvero contenti di organizzare la prima Gnoccata di Cunardo – commentano le sei associazioni promotrici – questa manifestazione vuole essere un primo gioioso momento di ripartenza, un’occasione per fare festa insieme in sicurezza e per gustare un buon piatto in compagnia in una cornice assolutamente originale come il nostro centro paese. Visto il numero limitato di posti e le disposizioni anticovid, invitiamo tutti a prenotarsi entro il 31 agosto”.

La due giorni di Sant’Abbondio, il santo patrono della comunità cunardese, si concluderà poi domenica 5 settembre alle 11.00 con la Messa solenne celebrata presso la chiesa parrocchiale.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e gli iscritti saranno rimborsati. Ricordiamo che a sensi del Decreto legge 105/2021 la partecipazione alla manifestazione è consentita esclusivamente ai possessori del Green pass (avere un tampone negativo nelle ultime 48 ore o essere guariti da covid negli ultimi sei mesi o avere effettuato almeno la prima dose del vaccino).