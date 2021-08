“Farioli passato a sinistra? Una fandonia”

«Come ha ben scritto oggi sul Corriere il professor Galli della Loggia, Forza Italia è una formazione conservatrice-moderata di tono liberale e a vocazione palesemente centrista. Affermare, come dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia che ‘Farioli è passato a Sinistra perché non si allea con i partiti della Destra’ e che il Centro non esiste, è una grande fandonia, dimostra solo la scarsa cultura politica di alcuni esponenti politici».

Lo dice Franco Binaghi, candidato della Lista Civici, Liberali e Popolari a sostegno di Gigi Farioli. E lo scambio di battute indica quanto sia aperta la competizione tra due diverse anime diverse dei conservatori a Busto, quella «liberal-popolare» stretta intorno a Gigi Farioli e quella che invece si riconosce nel sindaco Emanuele Antonelli, a trazione sovranista.

«Sarebbe come dire che Forza Italia e la Lega sono passati alla Sinistra perché sostengono il Governo Draghi insieme al PD e ai 5Stelle. Ma non insieme a Fratelli d’Italia» continua Binaghi.

«E questo è il punto dirimente: Fratelli d’Italia è, in coerenza con le proprie idee e i propri valori, all’opposizione del Governo europeista e liberale di Mario Draghi. Come è, sempre coerentemente essendo una forza euroscettica, alla opposizione del Governo Von de Leyen in Europa. In tutta Europa le forze politiche liberal-popolari al Governo non accettano il supporto delle formazioni di Destra euroscettiche. Anche in Italia, e Busto Arsizio sarà laboratorio di questo Progetto, è giunto il momento per le formazioni centriste liberal-popolari di presentarsi all’elettorato con una identità politica autonoma alla Destra e alla Sinistra. Ci auguriamo che i cittadini di Busto sappiano cogliere l’opportunità e rispondano positivamente a questa nuova proposta politica».

D’altra parte la situazione bustocca è anomala: il principale uomo di punta di Forza Italia – l’ex sindaco Farioli – si propone come alternativa e con un progetto che si sta mostrando solido, ma Forza Italia si è aggregata a Lega e Fratelli d’Italia rivendicando il ruolo di componente moderata nella coalizione.