La Pro Patria pareggia con il Renate e si gode i gol di Castelli

Sarà anche calcio d’estate ma l’amichevole tra Pro Patria e Renate – due squadre che si incontreranno anche nella prossima stagione di Serie C – è sembrata per diversi tratti una partita “vera”, con le squadre di Prina e Parravicini impegnate nel botta e risposta a suon di gol sino al 2-2 finale.

Due volte avanti i Tigrotti, in avvio di entrambe le frazioni di gioco ma sempre con il medesimo uomo, Davide Castelli. Il giovane attaccante arrivato a Busto Arsizio in prestito dal Genoa si è fatto trovare pronto alla chiamata: schierato dall’inizio in coppia con Stanzani, Castelli ha prima sfruttato al meglio un assist di Pierozzi (4′ del primo tempo) e poi, in avvio di ripresa, ha sfoderato un gran tiro da fuori area per il provvisorio 2-1.

Segnali importanti per Prina che, dall’altra parte del campo, ha dovuto incassare invece le reti di Galuppini su rigore (fallo di Galli sullo stesso giocatore del Renate) poco dopo la mezz’ora e il definitivo 2-2 di Maistrello (di testa) a metà della ripresa.

Nel complesso, nonostante il gran caldo, allo “Speroni” è andata in scena una partita intensa e, per l’appunto, già “vera”: un buon antipasto di un campionato ormai sempre più vicino. Mister Prina e i suoi colleghi hanno solo un paio di settimane per prendere le ultime misure e oliare gli ingranaggi. E prima – sabato 21 – c’è la Coppa Italia contro il Feralpi Salò.

«Cercavamo conferme e siamo andati oltre le previsioni disputando un test eccellente contro una squadra di livello. Possiamo migliorare, ma siamo soddisfatti» ha spiegato l’allenatore biancoblu al termine della gara.