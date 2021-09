Anche Gallarate il selfie stile Salvini-Meloni

Il selfie di Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Cernobbio annuncia la nuova unità del centrodestra in vista delle elezioni. E a Gallarate diventa l’occasione per ribadire l’asse tra le due forze trainanti (almeno stando ai sondaggi) del centrodestra, con un selfie in piazza tra il sindaco Andrea Cassani e la vice Francesca Caruso, rispettivamente Lega e Fratelli d’Italia.

Diverso il contesto, ovviamente: a Gallarate il centrodestra governa unito già da cinque anni e tra Lega e Fratelli d’Italia la competizione è interna (con qualche attrito sotterraneo e aperto solo in pochissimi casi).

A Roma le due forze non solo sono in aperta e normale competizione nel campo conservatore e sovranista, ma sono su due sponde opposte, tra sostegno al governo Draghi e opposizione.

«Sono prove tecniche di Governo» hanno commentato Salvini e Meloni sul parapetto dell’Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Segnali, quantomeno, in vista delle elezioni, dove Lega e FdI si presentano insieme più o meno ovunque (solo in pochi casi, come Busto Arsizio, con una competizione con il centrodestra liberale).

«Coppie miste» il commento ironico con cui Andrea Cassani ha rilanciato il selfie sui suoi social. Lega e Fratelli d’Italia sono due delle cinque liste a sostegno del sindaco uscente (tutti i nomi nello Speciale Elezioni di VareseNews).