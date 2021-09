A Cocquio Trevisago arrivano i parcheggi “bacia e vai”

Gli ingressi scaglionati non evitano code al mattino per accompagnare i bimbi alle elementari e i ragazzi più grandi alle medie: siamo a Cocquio Trevisago e per raggiungere il plesso scolastico di via Motto dei Grilli c’è una sola strada di accesso.

Esiste, naturalmente, la possibilità di arrivare a piedi lasciando l’auto in altre zone del paese e percorrere qualche decina di metri a piedi. Ma non tutti i genitori vogliono camminare, mentre altri devono gestire i classici “minuti contati“ per accompagnare i ragazzi a scuola.

Risultato: al traffico si sommano gli ingorghi legati a chi, fra gli adulti, neppure ha il tempo di scendere dall’auto che viene lasciata con le quattro frecce in mezzo alla strada: questione di secondi, certo, che però rallentano ulteriormente il traffico.

Il Comune – dove, è bene ricordarlo, si vota alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre – ha pensato di correre ai ripari introducendo il parcheggio “bacia e vai”.

In pratica nella parte sinistra della strada (la via è a senso unico) alcuni parcheggi verranno lasciati liberi e saranno disponibili dalle 7.30 alle 8.30 solo per chi dovrà lasciare gli studenti per l’ingresso, così da poterlo fare non solo con un grado di sicurezza maggiore ma anche senza bloccare il traffico.

L’iniziativa ripercorre lo strumento del “kiss & fly” dei parcheggi degli aereoporti, solo che in questo caso si applica fuori dalla scuola e «ha diversi obiettivi», dicono dal Comune: «Garantire la sicurezza dei bambini in entrata e uscita dalla scuola, limitare i parcheggi “selvaggi” e gli assembramenti prima dell’inizio delle lezioni ed educare le famiglie all’utilizzo condiviso degli spazi comuni».