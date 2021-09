Lavori per isolare le case popolari a Brezzo di Bedero

L’obiettivo è il risparmio energetico. la strada per ottenerlo è un finanziamento importante raggiunto grazie al lavoro dell’ufficio tecnico che si è occupato della progettazione.

Il risultato è l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle case popolari di Via Trieste a Brezzo di Bedero che comprendono il rifacimento di coperture e coimbentazione.

Le opere opere rese possibili grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di reperire fondi tramite la partecipazione a Bandi Pubblici.

«Il costante lavoro dell’ufficio tecnico e dei responsabili di Servizio ha reso possibile l’assegnazione di importanti contributi», spiegano dall’amministrazione comunale.

Il costo è di 100 mila euro da contributo ministeriale.