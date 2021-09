I Mastini sbancano Appiano 5-2: prima vittoria per il Varese

Sulla celebre strada del vino dell’Alto Adige i Mastini Varese brindano cinque volte: la formazione giallonera, alla seconda trasferta consecutiva, coglie una vittoria rotonda (2-5) sul ghiaccio dell’Appiano e inizia a muovere la classifica ma anche a convincere per mentalità, gioco e risultato.

Quello colto dai ragazzi di Tom Barrasso è un successo netto contro un’avversaria temuta e spesso ostica: pur a linee incomplete e con il gruppo integrato dai giocatori del Val Pellice (farm team dei gialloneri), Vanetti e compagni hanno dato segno di solidità e maturità, incanalando subito la partita e continuando a comandare le operazioni, senza accontentarsi del vantaggio.

Quello di Appiano è, tra l’altro, un successo collettivo: tre i punti messi a segno da Marcello Borghi, tre di Edoardo Caletti, due a testa di De Biasio e Piroso che ha festeggiato così nel modo migliore il compleanno. In porta Barrasso ha scelto Basraoui, ben protetto dai compagni che hanno lasciato ai Pirati la miseria di 17 tiri, la metà esatta di quelli scagliati dai gialloneri verso il malcapitato Paller.

Il match, dicevamo, si è subito tinto di giallonero grazie a uno scatenato Marci Borghi, a segno dopo appena 35″ per gelare i tifosi di casa e poi al 12′ per il raddoppio, sempre con lo zampino di un Caletti ben presente nei meccanismi varesini. Se alla prima pausa la partita è ancora aperta, lo si deve a Mair abile nell’accorciare il distacco a un paio di minuti dall’intervallo.

Mastini demoralizzati? Neanche per sogno, il tempo di prendere le misure alla frazione centrale ed ecco Piroso firmare il 3-1 con Borghi stavolta in veste di rifinitore. E poi è toccato proprio Caletti prendersi la soddisfazione di iscrivere il proprio nome tra i marcatori, rete del 4-1 per il centro milanese a completare una signora partita. Poi una penalità a Payra ha ridato un po’ di fiato all’Appiano, andato a segno con il solito Von Payr per un altro parziale di 2-1. Ma nel terzo finale riecco lo sniper, capitan Andrea Vanetti, a siglare la prima rete della sua stagione, la quinta di una serata esaltante per i colori gialloneri.

Intascati i tre punti, per il Varese inizia ora la settimana che porterà i Mastini all’esordio casalingo dell’Agorà contro i campioni in carica di IHL del Caldaro, costretti stasera ai rigori dal Valdifiemme e poi battuti dai trentini.

APPIANO PIRATES – MASTINI VARESE 2-5

(1-2; 1-2; 0-1) MARCATORI: 0.35 M. Borghi (V – Piroso, Caletti), 12.28 M. Borghi (V – Caletti, De Biasio), 16.17 Mair (A – Engl); 26.08 Piroso (V – M. Borghi, De Biasio), 33.21 Caletti (V – Schina, E. Mazzacane), 36.39 Von Payr (A – Critelli); 43.03 Vanetti (V – Tilaro, Cordin). VARESE: Basraoui (Muraro); Schina, E. Mazzacane, Payra, Bertin, Della Torre, De Biasio; M. Borghi, Caletti, Piroso, Cordin, Vanetti, Tilaro, Allevato, M. Mazzacane, F. Salvai, Fornasetti, T. Salvai. All. Barrasso.

ARBITRI: Cassol, Pinié (Bedana, De Toni).

NOTE. Penalità: A 8′, V 8′. Superiorità: A 1-2, V 0-2. Spettatori: 165.

IHL – Seconda giornata

RISULTATI: Alleghe-Bressanone 2-3; Unterland-Pergine 4-1; Appiano-VARESE 2-5; Caldaro-Valdifiemme 1-2 (SO); Como-Dobbiaco (domenica).

CLASSIFICA: Unterland 6; Valdifiemme, Bressanone 5; Caldaro 4; Pergine, VARESE 3, Appiano 1; Dobbiaco*, Como*, Alleghe 0.