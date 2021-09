Il Partito Democratico di Busto Arsizio presenta la sua lista

Nella centralissima piazza Santa Maria, il Partito Democratico di Busto ha presentato la lista che correrà alle prossime elezioni amministrative.

Presenti quasi tutti i componenti della squadra e il candidato sindaco Maurizio Maggioni, affiancato da Paolo Pedotti, segretario cittadino e capolista, oltre a Cinzia Berutti e Valentina Verga, consigliere uscenti che hanno deciso di riprovarci.

«Non siamo mai stati la coalizione del no – esordisce Maggioni – al massimo siamo la coalizione del no ad Antonelli, perché crediamo che alla città serva un cambio di passo verso quelli che sono gli obiettivi e le ambizioni europee, a livello di sostenibilità, di servizi ai giovani e agli anziani, fino ad arrivare ai problemi sui trasporti. In questi vent’anni siamo stati governati da chi non ha mai proposto un dibattito sano su queste tematiche, che quindi si sono arenate restando lettera morta; noi non promettiamo rivoluzioni dall’oggi al domani, ma crediamo sia possibile cambiare il modo in cui l’amministrazione pensa la città. Ho sentito che Reguzzoni dice che vinceranno al primo turno; questo a me sa di bluff, perché hanno capito che nei quartieri periferici c’è malcontento. Ce la giocheremo, ci sono una serie di liste ma quello che mi interessa è che in rappresentiamo qualcosa di concreto per il futuro della città».

Paolo Pedotti invece presenta la lista come «plurale, dove trovano espressione il mondo dell’associazionismo, del volontariato, dei sindacati, che crediamo rispecchi appieno la realtà sociale alla quale ci rivolgiamo».

Tra i candidati a prendere la parola, Valentina Verga riprende la critica all’amministrazione comunale sotto la quale ha servito come consigliera: «Mi ricandido per portare avanti l’azione amministrativa di questi cinque anni, sperando di poterlo fare dai banchi della maggioranza. Ribadisco che in consiglio chi chiudeva le porte non eravamo noi, bensì l’amministrazione, spesso immobile davanti alle nostre proposte e alle questione concrete di cui chiedevamo una soluzione. Quello che sappiamo noi è che i cittadini si sentono dimenticati: belli i supermercati e i parcheggi, ma abbiamo bisogno di una rinascita vera».

Il PD si troverà sabato prossimo insieme agli altri componenti dell’alleanza di centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Verdi, al Parco Alto Milanese in quello che sarà la prima uscita pubblica della coalizione anti-Antonelli per discutere di politiche green.

In quell’occasione, probabilmente Maggioni presenterà anche la lista civica a sostegno della sua candidatura a palazzo Gilardoni.

