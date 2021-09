Un ricco settembre alla “Galvaligi” di Solbiate Arno

L’istituto comprensivo “Galvaligi” di Solbiate Arno ha aperto il suo cancello già il 1 settembre per accogliere gli alunni iscritti alla 3° fase del Piano Estate 2021 “Avrò cura di te”.

Per la scuola secondaria sono stati organizzati dei laboratori “Stem” di informatica e di robotica con i Lego e di storytelling in inglese. Le scuole primarie, invece, hanno aperto i loro cancelli il 6 settembre con attività laboratoriali di abbellimento degli edifici. Gli alunni di entrambi gli ordini di scuola hanno seguito anche attività condotte dal team di psicologhe di Gallarate. Inoltre, per la scuola secondaria, lo scorso 8 settembre è stata organizzata una mattinata di accoglienza per le future classi prime: i ragazzi della scuola estiva, insieme ad alcuni docenti e alle maestre, hanno accompagnato i “primini” a esplorare la scuola e i laboratori dal momento che – a causa dell’emergenza Covid – non era stato possibile tenere il consueto Open Day.

I ragazzi sono stati contenti di aver conosciuto in anticipo i loro nuovi compagni di viaggio, di esser stati accompagnati per mano dalle ex maestre e dai nuovi docenti e si sono divertiti. Per completare la mattinata una merenda green con frutta e succo plastic free essendo l’istituto una “Green School”.