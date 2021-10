“Non ci sono parole per lenire questo dolore”, il mondo della politica bustese si stringe ad Orazio Tallarida

La notizia della morte di Cristian Tallarida in un incidente stradale ha sconvolto non solo il mondo politico, ma l’intera città di Busto Arsizio. La famiglia Tallarida è molto conosciuta e non solo per la sua attività politica. Tra i primi ad esprimere vicinanza al consigliere di Forza Italia Orazio, il sindaco Emanuele Antonelli e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle.

Antonelli ha espresso vicinanza all’amico Orazio. A lui s’è aggiunto il Movimento 5 stelle: “porgiamo le sue più sentite condoglianze alla famiglia Tallarida e a Orazio per la tragica perdita del figlio Cristian. Non ci sono parole che possano lenire questo dolore, siamo umanamente vicini a tutta la famiglia. Claudia, Luigi e tutto il Movimento 5 stelle di Busto Arsizio”