Aumentano i ricoveri, l’ospedale di Busto appronta un intero piano per i casi Covid

Aumentano anche negli ospedali dell’ASST Valle Olona, come in tutta la regione, i ricoveri per Covid. Al momento, sono 21 i degenti all’ospedale di Busto Arsizio a cui si sommano 7 persone a Saronno ( undici in più di settimana scorsa). Di queste tre sono in condizioni critiche e hanno bisogno della ventilazione assistita con il casco Cpap. L’età media dei ricoverati rimane elevata attorno ai 71 anni.

In pronto soccorso, quante mattina, i sanitari stavano valutando le condizioni di 4 persone che si erano presentate denunciando una sintomatologia compatibile con la malattia e sono in attesa del risultato del tampone.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «Siamo lontani dai 328 casi Covid ricoverati il 16 novembre di un anno fa, grazie soprattutto alle campagne vaccinali, ma questi segnali di ripresa non sono da prendere sottogamba. In questi giorni stiamo approntando un piano per accogliere più pazienti Covid positivi, cercando di ridurre al minimo possibile contestuali riduzioni delle altre attività. Siamo a quasi due anni dall’inizio della pandemia e questo virus ci ha insegnato che fare previsioni è un esercizio spesso solo teorico, che ha costretto più volte a modificare i piani predisposti. Seguiamo i dati giorno per giorno e facciamo piani che hanno un orizzonte temporale di 10-15 giorni, senza fasciarci la testa prima del tempo ma pronti a rivederli e aggiornarli monitorando l’andamento dei ricoveri e seguendo le indicazioni di ATS e Regione Lombardia».