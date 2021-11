Trasferta in Scozia per Michele Esposito: in palio il titolo WBC Silver

Occasione internazionale per Michele Esposito, l’esperto peso welter varesino che in passato è stato anche campione italiano (tra il 2016 e il 2017): il 35enne di Daverio salirà sul ring di Aberdeen, in Scozia, nella serata di venerdì 12 novembre con l’obiettivo di conquistare la corona WBC International Silver della propria categoria.

Un’impresa non semplice, ma che è nelle corde di Esposito: di fronte, “The Machine Gun” avrà un avversario più giovane, imbattuto e che può contare sul supporto del pubblico di casa, ovvero Dean Sutherland, mancino di 23 anni che in 11 match da professionista ha lasciato solo le briciole agli avversari. (nella foto da sin. Sutherland ed Esposito alla cerimonia del peso)

L’esperienza di Esposito, però, può fare la differenza: il pugile varesino, che si allena stabilmente a Gavirate con il Camacho Boxing Team di Giuseppe Facente, si è preparato per bene all’appuntamento, superando senza troppi problemi (per KO tecnico) il georgiano Giorgi Biliburi nel test di preparazione disputato nello scorso settembre proprio a Gavirate. Per l’ex campione tricolore, il match di Aberdeen è il 24° da “pro”: il suo record parla di 18 vittorie e un pari ma dalla sconfitta con Cristofori del marzo 2018 (incontro per il titolo italiano allora vacante) non ha più perso.

Sutherland-Esposito andrà in scena nella cornice della Beach Ballroom della città portuale scozzese e sarà disputato sulla distanza dei 10 round. Il combattimento sarà il clou di una riunione organizzata dai promoter Sam Kynoch, David McAllister e Dennis Hobson Jr.: la lingua parlata è indubbiamente l’inglese, ma Esposito è fortemente intenzionato a lanciare il proprio, italianissimo, grido di battaglia.