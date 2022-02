Il rapper EGreen torna con il nuovo singolo “Incubi”

EGreen dopo un anno di silenzio annuncia il suo nuovo singolo “INCUBI” prodotto da Fid Mella e in uscita da indipendente venerdì 11 febbraio su Spotify e tutte le piattaforme di streaming.

Una vita intera dedicata al rap quella di EGREEN che lo ha portato a realizzare venti dischi tra album ufficiali, mixtape, EP e demo, a collaborare con artisti e realtà di ogni genere nell’hip hop e che hanno inciso in maniere indelebile il suo nome nella storia del rap italiano.

“INCUBI” è una canzone adulta: crescere significa mettersi in discussione, fare la resa dei conti con sé stessi e provare a fare un bilancio. Senza alcuna paura di mettere in mostra anche i momenti più difficili della sua vita, Nicolàs (nome all’anagrafe di Egreen) ripercorre la sua storia fatta di scelte giuste, passi falsi e sentimenti che bene o male non possono essere cancellati.

La carriera del rapper classe ’84 non si discute, punta di diamante dell’underground, Egreen ha realizzato diversi classici, dal suo debutto ufficiale con “Il cuore e la fame” al mixtape fuori da ogni logica di mercato “I Spit Vol.2”, passando per il record italiano di crowdfunding per “Beats & Hate” e l’album in major “Fine primo tempo”. Una discografia granitica a cui presto si aggiungerà un nuovo classico.

“INCUBI” di EGREEN uscirà venerdì 11 febbraio ovunque, l’inverno sta arrivando.