Trasferte difficili per Legnano e Castellanzese

Il 2022 sta andando nella direzione giusta per Legnano e Castellanzese che, giornata dopo giornata nel campionato di Serie D Girone B, stanno cercando di conquistare l’obiettivo. Domenica 27 febbraio (ore 14.30) per lilla e neroverdi sono in programma trasferte molto insidiose, rispettivamente a Casatenovo e Desenzano.

CASATESE – LEGNANO

I lilla, tornati al terzo posto, hanno tutta l’intenzione di mantenere la posizione e proseguire l’inseguimento al vertice del girone. Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Marco Sgrò sarà però da prendere con le pinze: la trasferta in casa della Casatese di mister Achille Mazzoleni e dei tanti ex Castellanzese sarà molto complicata, a maggior ragione sapendo che i lecchesi avranno voglia di rifarsi dopo la sconfitta subita a Castellanza. In casa legnanese però sembra che la squadra sia riuscita a trovare la giusta quadra per puntare in alto: a Casatenovo sono attese conferme.

DESENZANO – CASTELLANZESE

La vittoria contro la Casatese dei tanti ex è stato un passo importante per umore e consapevolezza in casa neroverde. Ora per i ragazzi di mister Corrado Cotta ci sarà la difficile trasferta di Desenzano contro una squadra ambiziosa e costruita per stare nelle zone altissime della classifica. La Castellanzese però non può fermarsi: la zona salvezza non è ancora salda e ogni punto guadagnato è un piccolo passo verso l’obiettivo da centrare.

SERIE D GIRONE B – XXVI GIORNATA

Arconatese – Villa Valle; B. Olginatese – Crema; Brusaporto – Breno; Desenzano – Castellanzese; Caravaggio – Real Calepina; Casatese – Legnano; Folgore Caratese – Leon; Ponte San Pietro – Sangiuliano City; Sona – Sporting Franciacorta; Vis Nova – Virtus Cbg.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 53; Brusaporto 44; Legnano, Folgore Caratese 43; Desenzano, Arconatese 42; Casatese 39; Virtus CBg 37; Breno 35; Crema, Sporting Franciacorta 33; Ponte San Pietro 30; Sona, Castellanzese 28; Caravaggio 25; B. Olginatese, Real Calepina 24; Vis Nova 23; Leon 21; Villa Valle 18.