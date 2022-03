Il 6 aprile incontro a Saronno sui “Beni Comuni”

Dopo tre mesi dal proprio inizio, il percorso di Officina Vivaio si avvicina alla conclusione, e lo fa con un incontro fondamentale per capire la logica che sostiene l’ambizioso progetto di rigenerazione sull’area ex-Isotta Fraschini. Il 6 aprile alle 20.30 all’Aldo Moro, infatti, il tema sarà la “Un patrimonio per il futuro: la Città dei Beni Comuni”, andando a toccare l’aspetto più innovativo e complesso della proposta, che ribalta completamente il punto di vista dal quale l’intervento deve essere osservato. Un passaggio determinante per chi vuole davvero capire il progetto (e per fortuna sono tanti), e che rappresenta un punto di atterraggio per tutto il percorso fatto finora, dato che molti degli argomenti trattati troveranno una chiara definizione proprio approfondendo il tema della gestione dei Beni Comuni.

I relatori della serata saranno due. Roberto Ogliari, amministratore unico di Agamai, società impegnata nell’ambito della valorizzazione del paesaggio e della cultura locale, introdurrà il tema del “patrimonio”, inteso come conservazione e tutela delle nostre identità culturali e materiali. Un aspetto molto importante che Vivaio Saronno ha tenuto a valorizzare sin dall’inizio, includendo nel proprio percorso di comunicazione anche temi che sono stati definiti “carsici”, come la storia industriale di Saronno, gli affreschi delle chiese storiche, la street art.

Il secondo relatore, invece, sarà l’avvocato Felice Besostri, avvocato e co-fondatore di “Attuare la Costituzione”, che proverà a portarci, con l’aiuto di Angelo Proserpio, oltre il confine di questa terra ancora oggi largamente inesplorata, nella quale è necessario addentrarsi come pionieri, da cittadini saronnesi, per portare a compimento la visione sull’area ex-Isotta Fraschini.

Quella sui Beni Comuni è una serata essenziale per capire sia il tema in discussione sia quale volontà abbiano i cittadini di Saronno nel voler intraprendere il percorso che li chiamerà direttamente in carica per la gestione del parco, della Bernardino Luini e del museo, che come abbiamo detto sin dall’inizio saranno inquadrati in questo ambito.

