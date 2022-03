Autostrada A8: chiusa per una notte la stazione di Lainate

Una nuova chiusura autostradale riguarderà la A8 Milano-Varese nel primo weekend di marzo. Più precisamente, dalle 21 di venerdì 4 alle 15 di sabato 5 la stazione di Lainate sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese e dalla A9 Lainate-Como-Chiasso.

L’alternativa segnalata da Autostrade per l’Italia è la seguente. Per chi proviene da Varese il consiglio è quello di uscire allo svincolo di Legnano (al Km 16+300) o a quello di Milano-Fiera (Km 2+200) della stessa A8; per chi invece arriva dalla A9 la strada migliore è quella di uscire allo svincolo di Origgio (al Km 14+350 della A9).