Sugar Blue, la leggenda dell’armonica in concerto a Besozzo

Sarà sul palco in compagnia del maestro delle sei corde Max De Bernardi: appuntamento venerdì 25 marzo alle 21.30

Al Duse di Besozzo arriva la leggenda dell’armonica Sugar Blue in compagnia del maestro delle sei corde Max De Bernardi. L’appuntamento è per questa sera (venerdì 25 marzo) ed è uno di quelli da non perdere.

L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale Black & Blue ed è parte della Stagione Musicale del Teatro Duse di Besozzo.

Questo appuntamento sarà l’occasione per ascoltare le note della leggendaria armonica di Sugar Blue, vincitore di un Grammy Award, che in passato hanno risuonato nei dischi dei Rolling Stones e Willie Dixon e sui palchi di tutto il mondo.

Il 25 marzo a Besozzo, insieme al virtuoso della chitarra fingerstyle Max De Bernardi, il musicista di New York darà vita a un concerto unico in bilico tra tradizione e modernità, virtuosismo e feeling.

VENERDÌ 25 MARZO

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso

15€ intero

12€ ridotto (Soci COOP, soci Black & Blue)

Informazioni e prenotazioni presso Musical Box Besozzo – 0332 770479

musicalbox.besozzo@gmail.com

