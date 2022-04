A Cardano al Campo in scena lo spettacolo Like

Associazione Culturale Teatro in Mostra di Como presenta lo spettacolo dal titolo “Like”. Lo spettacolo vede la drammaturgia di Magdalena Barile ed è in programma per sabato 30 aprile, alle 21, alla sala consiliare S. Pertini di via Verdi 2 di Cardano al Campo.

Lo spettacolo in scena Laura Negretti, Alessandro Quattro, Silvia Ripamonti, per la regia di Filippo Renda.

“Like” racconta la storia di Laika una donna single di medio livello che vive in un tempo non lontano dal

nostro in una società organizzata secondo precise gerarchie stabilite dal potente social network Dharma. La vita di Laika è luminosa e mediamente soddisfacente, riceve voti medio alti dagli utenti del Dharma, incontra uomini mediamente attraenti e con la sua buona media può ambire a vacanze da sogno moderato e avere una casa molto accogliente anche se non lussuosa. Gran parte della sua vita si svolge al centro commerciale PanopticoM, dove lavora come consulente, un paradiso dei consumi dove ogni piano è un mondo a sé e l’accesso ad ogni attività è regolata in base ai risultati del proprio punteggio social. Solo chi dimostra a fine anno un incremento di punteggio abbastanza alto ha l’onore di essere invitato a partecipare al grande party finale che si svolge al sesto e ultimo piano del PanopticoM e dove tutti i dipendenti sognano di entrare. Non esistono immagini del party, ma girano diverse leggende a proposito della beatitudine di quell’esperienza e del suo creatore, il Ceo del PanopticoM, che nessuno ha mai visto in faccia. Nella società di Laika solo due tipi di persone possono permettersi di esistere senza mostrarsi e chiedere consensi, i reietti e i potenti, per tutti gli altri la vita è una lotta all’ultimo like. Il sogno di Laika è quello di salire tutti i piani del PanopticoM e avere accesso ai festeggiamenti proibiti ma la scalata social richiede tenacia, sprezzo del pericolo e forse il prezzo più grande, la rinuncia a se stessi.

Si consiglia la prenotazione al numero 0331/266.270 la mattina dalle 9.00 alle 13.00 o con email a cultura@comune.cardanoalcampo. va.it. L’ingresso è gratuito, provvisti di green pass rafforzato e mascherina FFP2.