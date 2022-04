La riforma della sanità in Lombardia, se ne parla a Vedano Olona

L’incontro è in programma mercoledì 27 aprile a Villa Aliverti in Sala consiliare

I Circoli del Partito democratico di Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono Superiore e Venegono Inferiore organizzano per la serata di mercoledì 27 aprile alle 21 un dibattito sul tema “La riforma della sanità in Lombardia. Cosa cambia per il cittadino?”.

L’incontro si svolge a Villa Aliverti in Sala consiliare.

Intervengono Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito democratico e Andrea Larghi, già direttore medico del presidio di Varese dell’Asst Sette Laghi.

Ingresso libero, con mascherina