Parole in musica

Cinque grandi artisti rendono omaggio a cinque grandi artisti; no, non ci sono errori, è proprio così.

Leggere per credere. “Dove le parole non arrivano … la musica parla ” amava dire Beethoven e mai come in questo periodo questa frase si interseca alla perfezione. Jennifer Bellea, Mery Gargy, Paolo Gianni, Francesca Parrotta e Isabella Salamone – in rigoroso ordine alfabetico – ovvero cinque grandi artisti cantano e suonano dal vivo martedì 26 aprile , a partire dalle ore 21 .00, alla Sala Giove del Multisala Impero Varese.

Un mix di musica italiana e internazionale, un vero e proprio tributo dove Jennifer Bellea ripropone brani di Madonna, Mery Gargy si diletta con Tina Turner, Paolo Gianni ha il compito di cantare Frank Sinatra, Francesca Parrotta si scatena con Lady Gaga e Isabella Salamone porta in scena Mia Martini.

Una bellissima serata alla quale si abbina anche l’aspetto solidale, che vuole metaforicamente abbracciare tutti coloro che stanno vivendo la realtà della guerra, sia essa in Ucraina che in altri paesi del mondo.

Sono molti i grandi della musica, questo è solo un primo assaggio al quale vogliamo farne seguire molti altri.

Per farlo però abbiamo bisogno di voi, di un pubblico caloroso e appassionato che voglia ripercorrere brani che hanno fatto la storia della musica attraverso le voci di cinque meravigliosi artisti, pronti a far parlare la musica.



Per informazioni contattare il numero 348 7215546.