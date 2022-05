“A Daverio c’è una strada terra di nessuno”

Buongiorno Redazione, buongiorno Lettori.

Queste immagini, sono solo alcune di un “meraviglioso” book scattate questa mattina 1 Maggio.

Ci troviamo su una delle provinciali che attraversano il territorio comunale di Daverio, poi nelle immediate vicinanze di un noto centro commerciale. Anch’esso in Daverio.

Anche qua, si respira la ormai indigesta atmosfera di anarchia comportamentale fuori controllo. Terra di nessuno!

Le Istituzioni che fine hanno fatto?

Il messaggio che viene dato è di totale impunità, permessivismo al malcostume, un via libera al degrado comportamentale.

Ormai si può parlare di “usanza”, buon biglietto da visita Italiano.

Come al solito a pagarne gl’oneri è l’ambiente, ecosistema che ci sostiene nonostante la nostra inconcepibile tracotanza, “cieco io senza consapevolezza”.

Marco

——

Risponde il sindaco di Daverio Marco Colombo

«Ringrazio, come sempre, i lettori che ci segnalano situazioni di degrado in paese. Interverremo con tempestività, come facciamo sempre quando qualcuno comunica all’amministrazione abbandoni di rifiuti o aree degradate. La strada a cui fa riferimento questa segnalazione è una strada provinciale, quindi non di nostra stretta competenza. La responsabilità della pulizia è in parte della Provincia e in parte del centro commerciale. Ma poco importa. Faremo il nostro dovere, perché il nostro compito è dare risposta alle domande dei cittadini. Sperando poi in una collaborazione di tutti».