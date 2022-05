Eventi per bambini nel weekend del 20, 21 e 22 maggio tra Varese e provincia

Caldo caldissimo, come fosse già estate, il fine settimana dal 20 al 22 maggio regala tante occasioni di festa all’aria aperta, immersi nella natura o nelle piazze, tra spettacoli colorati, giochi e laboratori con cui divertirsi insieme ai bambini.

È anche il weekend del BioBlitz, con diverse iniziative di cittadinanza attiva e educazione ambientale in tanti parchi e aree protette del Varesotto cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, anche i più piccoli: qui tutte le info.

EVENTI

VARESE: domenica torna la Camminata dei Fiori per la 41^ Festa di primavera di Lissago. In programma anche truccabimbi, padel per tutte le età, musica e buon cibo per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga contro leucemie e linfomi – Scopri di più

CISLAGO: Musica, giochi e spettacoli il 21 e 22 maggio con Happiness, la festa dedicata all’infanzia e alla famiglie con giochi, musica e divertimenti – Tutto il programma

MALNATE: c’è la Festa di Primavera domenica in piazza delle Tessitrici. L’iniziativa benefica è promossa dall’associazione Sorridi con Barbara con tanti laboratori, spettacoli e anche battesimo della sella per i bambini. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le informazioni

AZZATE: si fa “Festa come una volta” all’oratorio di Azzate. Sabato 21 maggio a partire dalle ore 14.30 ludoteca, laboratori, corsa nei sacchi e per concludere cena sul prato – Tutte le informazioni

BESOZZO: domenica 22 maggio dalle 14.30 alle 21 c’è LiberamenteFest, un pomeriggio di festa per ragazzi, bambini e famiglie. Tante le attività proposte, dal rap ai fumetti – L’articolo

VARANO BORGHI: domenica al parchetto di Boffalora c’è la Festa di Primavera con tante iniziative pensate per i bambini, dal trucca bimbi ai gonfiabili e anche uno spettacolo di magia

SARONNO: appuntamento con i giochi di una volta di “Giocando s’impara” domenica pomeriggio in centro tra costruzioni, puzzle, meccanismi sonori e tanto altro. A Saronno – il programma

SPETTACOLI E STORIE

CADEGLIANO VICONAGO: lo spettacolo itinerante del Teatro Indrao Il Bosco magico andrà in scena lungo la via Francisca, nel parco dell’Argentera domenica, con partenze su tre turni dalle 15. Partecipazione gratuita – Scopri di più

SESTO CALENDE: debutta con Arlecchino la seconda stagione di Respira il teatro, la rassegna teatrale all’aperto del terzo sabato del mese che cambia orario (alle 11 del mattino e sede. Gli spettacoli andranno in scena nel cortile della biblioteca (o in sala consiliare in caso di maltempo) > La rassegna

VARESE: dopo aver inaugurato in mattinata Belve, la mostra dedicata alle sue opere bestiali, Massimo Caccia alle ore 14 sarà alla Libreria Potere ai bambini per “Letture bestiali”, incontro dedicato a bambini e famiglie > Leggi di più

SESTO CALENDE: sabato sera al Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende torna Marco Rodari, in arte “Claun il Pimpa, con il suo secondo racconto “L’Orcoguerra e le Fate LaPace”, dedicato ai bambini e messo in scena dalla Compagnia Duse di Besozzo – Lo spettacolo

BESOZZO: da domenica 1 al 22 maggio, dalle 10 alle 18.30, alla Sala Letture della Biblioteca il Comune promuove una nuova e stimolante iniziativa multisensoriale, “La storia ritrovata”, per avvicinare giovani e giovanissimi alla lettura > Leggi qui

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? In diretta dal Salone del libro di Torino propone due libri con due protagonisti speciali: Bruno, cucciolo di 150 kg e Zoe, protagonista di una eco avventura > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO: domenica 22 maggio dalle 15.30 c’è Cartoline Verdi, una nuova Giocomerenda con speciale visita al Parco del Museo del tessile per i bambini seguita da laboratorio creativo con elementi naturali > Come partecipare

VARESE: è la misurazione del tempo il tema della domenica di Porte aperte all’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori con laboratori per grandi e piccini – Tutte le attività



VARESE: appuntamento all’Asilo di Lissago venerdì 20 maggio per dipingere nel Closlieu di Arno Stern o divertirsi nell’aula del riciclo creativo con i materiali di “Remida”: ci saranno due turni dalle 17.45 alle 18.30 e dalle 18.45 alle 19.30 > Scopri i dettagli

ARONA: È tempo di giostre sul lungolago. Torna il Tredicino, questa volta in programma a maggio. Il luna park di Arona sarà inaugurato venerdì 13 maggio – L’articolo

PASSEGGIATE

Inarzo: domenica pomeriggio c’è Colori sull’acqua, speciale visita guidata alla scoperta di Libellule e damigelle, accompagnati da un esperto per diventare esploratori della Biodiversità per un giorno > Qui tutti i dettagli

Fiume Ticino: la passeggiata lungo il Ticino a Sesto Calende è un percorso perfetto per la domenica. L’Alzaia Mattea parte dal Ponte di Ferro e costeggia il Fiume Azzurro fino a Golasecca. Tra area picnic, bar e negozi > L’articolo

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

VARESE: per il ciclo di incontri gratuiti “Semi di Sapere” promosso dall’associazione Tramama con lo Studio Ostetriche Montallegro, sabato c’è “L’osteopatia: uno strumento di salute per il neonato”, con Rebecca Giuliano, osteopata > Qui tutto il programma

VARESE: il 21 maggio allo Stadio si celebra la “Giornata della legalità – Per non dimenticare, a 30 anni dalle stragi”. “Giornata della legalità”. Per non dimenticare: 30 anni dopo le stragi. In mattinata incontri tra studenti e magistrati e nel pomeriggio amichevole tra la Nazionale Italiana Magistrati e le vecchie glorie della Serie A e Varese Calcio – l’evento

Per tutti: tra musica, sagre ed eventi è in arrivo un fine settimana di caldo estivo > Cosa fare nel weekend