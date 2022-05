Eventi per bambini nel weekend del 27, 28 e 29 maggio tra Varese e provincia

C’è tanta voglia di divertirsi all’aria aperta in questo ultimo fine settimana di maggio ricco sagre e feste coloratissime nelle piazze, nei parchi o nei cortili delle scuole, con tanti giochi laboratori e attività per bambini e famiglie.

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA: un sabato per bambini con il “borgo dei balocchi” a Castiglione Olona. Laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione riempiranno piazza Garibaldi e le vie del centro storico del paese. Alla Pro Loco e a Palazzo Branda Castiglioni due mostre dedicate – Il programma

INARZO: una festa per inaugurare la prima mostra fotografica permanente in Palude Brabbia. Un bell’evento con tante attività anche per famiglie – Tutte le informazioni

GEMONIO: dopo 2 anni e un mese di assenza sabato 28 maggio torna Resistenza in Festa. Una giornata di giochi, laboratori, iniziative, musica e cibo genuino al parco feste del paese – Scopri il programma

MALNATE: si intitola “La bellezza di ripartire” la festa cittadina del lle associazioni malnatesi di domenica 29 maggio. Dalle 11.30 alle 19 spazio ad attività, laboratori e intrattenimento per bambini e famiglie – Scopri di più

CASCIAGO – A Casciago si torna a correre e fare festa con Agrirun e Agrifest. Appuntamento doppio il 28 e il 29 maggio per due appuntamenti ormai tradizionali per il paese. Anticipo il 27 maggio con una serata dedicata a cibo, terra e agricoltura – Tutte le informazioni

ARCISATE – La scuola Materna De Amicis compie 125 anni e sabato 28 maggio vi invita a festeggiare con lei – I dettagli

VARESE: musica e street food per la festa di fine anno della scuola Settembrini a Velate. L’appuntamento per alunni, famiglie e amici della scuola è per sabato 28 maggio a partire dalle ore 9.30 nel parco davanti alla primaria > Leggi di più

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni di musica, cibo laziale e abruzzese e tanto divertimento. Dal 27 al 29 maggio l’area feste ospiterà la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe – Tutte le informazioni

GIOCHI E SPETTACOLI

VARESE: domenica 29 maggio alle ore 14.30 nel giardino della scuola dell’infanzia di Lissago (ingresso via Salvini) verrà messo in scena lo spettacolo di teatro di figura “Briciole” di Enrico Colombo con Paolo Colombo > Scopri i dettagli

UBOLDO: domenica pomeriggio alla Casa dei Talenti lo spettacolo di burattini con Alberto Bertolino L’ingresso è gratuito e possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili > L’iniziativa

ARONA: è tempo di giostre sul lungolago. Torna il Tredicino, questa volta in programma a maggio. Il luna park di Arona, inaugurato venerdì 13 maggio , terrà aperte le giostre sino al 2 giugno – L’articolo

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? In diretta dal Salone del libro di Torino propone due libri con due protagonisti speciali: Bruno, cucciolo di 150 kg e Zoe, protagonista di una eco avventura > Scopri di più

PASSEGGIATE

Marnate: passeggiata e pic nic nel parco del Rugareto a Marnate. Una domenica diversa da passare a pochi passi da casa, immersi nel verde del bosco – la proposta

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

AZZATE: sabato c’è una Festa per il primo compleanno della nuova sede dello Stendipanni, l’iniziativa etica, ecologica e solidale delle Mamme in cerchio che celebrano l’evento con orario continuato, un rinfresco e piccoli doni – L’iniziativa solidale

VARESE– La compagnia teatrale “Il volto di velluto” torna in scena con Ultimi della classe, uno spettacolo sul disagio giovanile post-pandemia – Lo spettacolo

