L’Orchestra Antonio Vivaldi sceglie di nuovo Caravate per l’apertura delle stagione

Sabato 21 maggio concerto con Antonella Romanazzi e Marco Cadario nella chiesa di San Giovanni Battista e Maurizio per festeggiare i 10 anni del restauro del prezioso organo Franzetti del 1849

Per il terzo anno consecutivo l’Orchestra Antonio Vivaldi decide di aprire la sua Stagione da Camera estiva a Caravate.

I due concerti precedenti hanno suggellato la riapertura degli eventi musicali dopo il grande periodo di silenzio dovuto al lockdown. Quest’anno sarà invece l’occasione per celebrare i 10 anni dal restauro del prezioso organo Franzetti 1849 presente nella Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Maurizio di Caravate.

Il concerto si terrà sabato 21 maggio alle 21 e verrà affidato a due artisti di fama internazionale: Antonella Romanazzi e Marco Cadario (nella foto), che proporranno un programma per soprano ed organo dedicato alla musica italiana del secolo XIX. Proprio in quel periodo, infatti, nasce il prezioso strumento che si avrà modo di ascoltare in tutto il suo splendore.

Ingresso ad offerta libera.

La locandina