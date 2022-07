Cade dalla scarpata con l’auto ad Agra, vigili del fuoco in azione

Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze per l’automobilista coinvolto l’incidente avvenuto ad Agra nella tarda serata del 28 luglio.

Per cause in corso di accertamento il conducente ha infatti perso il controllo del veicolo, finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, mettendo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, che fortunatamente è arrivato in codice verde, quello assegnato ai feriti meno gravi, all’ospedale di Luino.

Più difficili le operazioni di recupero dell’auto, per le quali è stato necessario far giungere dalla sede di Varese dei Vigili del Fuoco un’autogru.