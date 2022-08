Busto Arsizio piange la scomparsa di don Claudio Oriani

È deceduto oggi, 29 agosto, don Claudio Oriani parroco di San Giuseppe in Busto Arsizio dal 2000 fino al 2016.

Don Claudio era nato a Brugherio (MB) l’11 Settembre 1953, ordinato sacerdote nel 1982 dall’allora Arcivescovo Cardinal Carlo Maria Martini, ha svolto il suo servizio Ministeriale come vicario parrocchiale nelle parrocchie di Ceredo a Seregno, Sesto San Giovanni, e nelle parrocchie di Gesù Maria e Giuseppe, Santa Maria al Paradiso e San Calimero in Milano.

Nel 2000 l’arcivescovo Card. Carlo Maria Martini lo nominò parroco della parrocchia di San Giuseppe in Busto Arsizio dove ha ricoperto lo stesso incarico per 16 anni.

Dal 2016 per motivi di salute è tornato nella sua città natale (Brugherio) dove, nella giornata odierna don Claudio è tornato alla casa del Padre.

Domani – martedì 30 agosto – alle ore 17.30, nella parrocchia di San Giuseppe, verrà celebrata una messa in suffragio di don Claudio.