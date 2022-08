Torna il Ferragosto Bizzozerese, “più forti di prima”

Sarà la Santa Messa che verrà celebrata alle ore 19:00 di mercoledì 3 agosto nell’area antistante la pista da ballo del parco attrezzato di largo Gajard ad aprire l’edizione 2022 del “Ferragosto Bizzozerese”.

Dopo due anni di stop, da giovedì 4 a martedì 16 agosto, si tornerà a fare festa con l’Associazione Club Bizzozero e con la classica sagra al parco dietro il supermercato.

“Più forti di prima” è il motto che l’Associazione ha scelto per riprendere con la sagra che riempie l’agosto varesino di musica, buona cucina e tanta allegria.

“Il nostro obiettivo per quest’anno – come scrive il presidente Stefano Frattini – è rimettere in pista tutta la baracca, come si suol dire, permettere alle persone di tornare a socializzare e divertirsi, perché ne abbiamo tutti bisogno e tornare a far beneficenza, scopo prioritario della nostra Associazione . Non vi nascondiamo che ricominciare non è facile, le preoccupazioni si moltiplicano e il Consiglio Direttivo ha deciso di ridurre il numero dei giorni ed anche il budget destinato alle orchestre e fin da subito vi chiediamo “perdono” se non ascolterete orchestre di grido come negli anni precedenti. Vi promettiamo come sempre che daremo il massimo e vi aspettiamo in tantissimi, perché mai come questa volta avremo bisogno del vostro grande supporto!”

La prima apertura della cucina sarà dalle 19 di giovedì 4 agosto con i pizzoccheri. Ogni giorno, da venerdì 5, la possibilità di pranzo e cena con 550 posti al coperto.

Appuntamento clou dell’evento sarà il “Pranzo di Ferragosto”, in programma alle ore 12.30 di lunedì 15, che verrà anticipato domenica 14 alle 12:30 dal tradizionale “Pranzo biancorosso”.

La sera di martedì 16, a conclusione la Festa, l’estrazione della lotteria alle ore 22:00. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza.