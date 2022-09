Il gruppo alpini di Mesenzana ricorda i caduti del battaglione “Intra”

Il gruppo alpini di Mesenzana organizza una giornata in ricordo degli Alpini del battaglione “Intra”. L’appuntamento è per il prossimo 24 settembre, con un programma che parte al mattino alle 09.00 con ritrovo presso il Palazzo Comunale di Mesenzana. A seguire: alzabandiera; partenza per il trekking “Alpini dell’Intra”. Passando da Cavojasca si salirà per la via dei Mojanchi, arrivati alla carbonaia si proseguirà in una parte di trincea inedita della “Frontiera Nord” resa percorribile da agosto 2022, per intercettare poi le altre trincee e camminamenti. Si proseguirà per Vallalta dove verranno posti dei fiori in ricordo ai caduti di Mesenzana della 1a G.M., dei capigruppo e di tutti gli alpini andati avanti. Si procederà con la visita al Forte V.E. ed al punto panoramico denominato: “O u rump o u moeur”.

Ore 12:00 circa sosta a base di polenta, trippa e vino. Rientro alla base attraverso le gallerie della Frontiera Nord. Arrivo previsto ore 16:00 Attenzione: I partecipanti al trekking non dovranno superare le 30 persone e non prevede nessun costo. Le iscrizioni (ad esaurimento posti), dovranno pervenire entro il 23/09/22 ai seguenti numeri: 0332-575116 (Comune di Mesenzana) 3392170428 (Capogruppo Alpini Mesenzana), oppure e- mail ilsindaco@comune.mesenzana.va.it S

Alla sera, ore 19, cena conviviale sotto la struttura polivalente “Alpino Giacomo Giani”. L’ invito è esteso a tutta la popolazione.

Intrattenimento con Daniele e Stefano. Canti e musiche popolari ed alpine