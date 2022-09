Domenica 18 settembre, Creanza Creative Market nella splendida cornice di Villa Paradeisos a Varese

All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre sessanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Il 18 settembre, dalle 10.30 alle 19.30 nella suggestiva Villa Paradeisos in via Campigli 34 a Varese, nuovo appuntamento con Creanza Creative Market, per salutare l’estate con i colorati banchi degli espositori.

Un’edizione ricca, con oltre 60 creative e creativi esporranno le loro opere nel parco e all’interno della villa, per offrire ai visitatori una giornata piena di esperienze per divertire adulti e bambini.

Durante l’evento saranno organizzati laboratori per adulti e bambini, aperitivi e pranzo curati da Marco Chef e Love in the Kitchen, degustazioni, musica orchestrale a bordo piscina.

Per l’occasione la villa è aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito: un’occasione unica per visitare un luogo incantato nel cuore di Varese, con il suo Giardino Giapponese, immersi nella natura di un parco unico nel suo genere.

L’evento di svolgerà anche in caso di maltempo

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a creanzacreative@gmail.com o visitare la pagina Instagram dell’evento.