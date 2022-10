Concerto benefico a Busto Arsizio con la Renè Sugar Band

Venerdì 11 novembre alle ore 21 al teatro Manzoni di via Calatafimi a Busto Arsizio si terrà il concerto “D.O.C.” della Renè Sugar Band che si esibirà dal vivo a favore dell’Associazione “Amici del Gamba” Onlus. Durante la serata non saranno eseguiti solo i brani più famosi di Zucchero Fornaciari ma anche alcune canzoni più recenti come “Fiore di maggio” dall’album “Discover” del 2021 e alcune tracce dell’album “D.O.C.” del 2019.

Attualmente la band conta 15 componenti fra strumentisti e coristi, dal 2014 si esibisce sempre in concerti a sfondo benefico con notevole successo di pubblico.

Il cantante solista Renato Colombo, in arte Renè Sugar, ammiratore di Zucchero, inizia ad esibirsi per divertimento. Nel 2013 decide di iscriversi ad una scuola di canto dove perfeziona la tecnica. L’esordio avviene sempre in quell’anno quando, al Lux di Sacconago, tiene un concerto di beneficenza il cui incasso viene devoluto all’Associazione Salvatore Orrù di Fagnano Olona. Durante gli anni, grazie al sostegno del maestro Massimiliano Oliva, continua ad esibirsi. Il sodalizio con il maestro prosegue ancora oggi, infatti Massimiliano Oliva è direttore artistico della Band. La regia dei concerti è sotto la supervisione di Roberto Cavigioli.

Dal 2014 i proventi di ogni concerto sono sempre stati devoluti all’Associazione “Amici del gamba” Onlus di Olgiate Olona, che promuove progetti di solidarietà.

Sogno nel cassetto di Renè Sugar e della sua Band è un concerto al Castello Sforzesco di Milano, nell’estate 2023.

Di Francesca Bianchi