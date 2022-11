La Esse Solar torna alla vittoria: battuta Oleggio in trasferta

Si ferma a tre partite la striscia negativa della Esse Solar Gallarate nel campionato di Serie B. La squadra di Gambaro, che ha anticipato a mercoledì sera la gara del 7° turno, ha battuto 70-78 in trasferta la Mamy.eu Oleggio.

Sul parquet di Vanzaghello, campo di casa dei piemontesi, i biancoblu hanno conquistato un match che ha visto diversi cambi di inerzia. Bene Gallarate in avvio con De Bettin preciso anche al tiro: dopo aver “virato” in vantaggio al 10′ però la Esse Solar è stata rimontata dai padroni di casa condotti dall’ex roburino Maruca (19 punti alla fine). Suo anche il canestro del sorpasso che ha mandato le squadre al riposo con Oleggio avanti di un punto, 40-39. (foto: FB BBG)

Dopo la pausa l’equilibrio è proseguito, ma la Esse Solar ha trovato risorse importanti sia da Gavraghi (8 punti in 3′), sia da Clerici (due triple) riuscendo a rimettere la testa avanti nonostante il solito Maruca. Poi, in avvio di ultimo quarto, ecco il break decisivo di 9-2 ancora con Clerici sugli scudi: una “spallata” cui Oleggio non è riuscita a rispondere e che ha indirizzato Gallarate verso il quarto successo stagionale.

«Vittoria importantissima su un molto difficile dove Oleggio aveva fatto fino ad oggi molto bene – spiega coach Gambaro – Sono molto contento della prestazione dei miei giocatori, ho visto quelle certezze che chiedevo alla vigilia, soprattutto per quanto riguarda l’animo e l’intensità difensiva. Non ci siamo fatti abbattere nemmeno dal canestro da metà campo di Maruca che avrebbe potuto tagliarci le gambe. Abbiamo mandato cinque giocatori in doppia cifra e queste sono le vittorie che piacciono agli allenatori, quelle dove ognuno mette il suo tassello».

LE ALTRE NEL WEEKEND

Il settimo turno di Serie B, per le altre squadre, si disputerà nel prossimo fine settimana. Sabato sera (12 novembre) match interno molto complicato per il Campus Varese che attende in via Pirandello la capolista Unicusano Pielle Livorno (ore 20,30). L’altra livornese, la Libertas Maurelli testerà invece le ambizioni degli Knights Legnano (domenica 13, ore 18) nella città toscana. Trasferta (sabato, 19,30) anche per la LTC Sangiorgese sul campo della Junior Casale Monferrato.

MAMY.EU OLEGGIO – ESSE SOLAR GALLARATE 70-78

(19-26; 40-39; 55-59) Oleggio: Ingrosso 8, Giacomelli 10, Colussa 9, Restelli 8, Ballarin, Maruca 19, Palestra, Introini ne, Guardigli 3, Temporali, Seck 4, Buono 9. All.: Nava.

Gallarate: Hidalgo 12, De Bettin 11, Ielmini, Passerini 9, Antonelli 12, Clerici 11, Filippi 6, Bresolin 2, Gravaghi 11, Calzavara 4. All.: Gambaro.

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): Vigevano, Pielle Livorno 12; Libertas Livorno 10; Omegna, Piombino, SANGIORGESE, GALLARATE* 8; LEGNANO, Gema Montecatini 6; Oleggio*, Casale, Pavia, Herons Montecatini, Borgomanero 4; VARESE, Langhe Roero 0

* una partita in più.