Una preghiera speciale in Duomo a Milano per chiedere la pace in Ucraina

Domenica 20 novembre in Duomo a Milano, alle ore 15, una particolare preghiera per la pace in Ucraina unirà i cristiani della Diocesi alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e del Vicario Generale dell’Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, P. Teodosio Roman Hren, OSBM. L’iniziativa prende spunto dalla memoria dello sterminio per fame del popolo ucraino tra il 1932 e il 1933 (noto come “Holodomor”), pianificato dal regime stalinista, che causò milioni di morti. Era prevista anche la partecipazione del Vescovo Dionisij Ljachovič, Esarca dell’Esarcato apostolico dell’Italia della Chiesa greco-cattolica ucraina, che però non potrà prendere parte alla preghiera per motivi di salute.

Una celebrazione simile si era già stata tenuta nel 2017, nella ricorrenza dell’85esimo anniversario dell’Holodomor, con il coinvolgimento della sola comunità ucraina. Ora, in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano (Cccm) che raccoglie le 19 confessioni presenti in Diocesi, compreso il Patriarcato di Mosca, si è deciso di coinvolgere tutti i fedeli per questa invocazione per la pace.

Prima del momento di raccoglimento in Duomo, avrà luogo nella basilica di Santo Stefano, alle ore 12, una divina liturgia per la quale sono attesi tra i 1500 e i 2 mila cristiani greco-cattolici. Poi, in processione, ci si sposterà in Cattedrale dove si pregherà in più lingue. Al termine, dopo una riflessione dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, e il saluto finale del Vicario Generale P. Teodosio Roman Hren, verrà eseguito il canto Sub Tuum praesidium (Sotto la Tua protezione), un’antica invocazione mariana comune al rito ambrosiano e a quello bizantino e ortodosso. Infine, tutti i rappresentanti delle Chiese benediranno l’assemblea dall’altare maggiore così come accade ogni anno il 1° gennaio.