Ribaltamento a Gallarate, morto un uomo

Un uomo è deceduto in un incidente stradale in corso Leonardo Da Vinci a Gallarate, poco prima delle 9 di oggi, lunedì 19 dicembre. L’auto su cui si trovava l’uomo si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con ambulanza e automedica in “codice rosso”. Sarebbe uno solo il veicolo coinvolto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dal medico.

Transito difficile in zona, c’è anche la Polizia Locale per rilevare l’incidente e per gestire la situazione dal punto di vista viabilistico.

(Articolo aggiornato alle ore 10.00 di lunedì 19 dicembre 2022)