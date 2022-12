La giunta lombarda nomina Giuseppe Micale alla guida dell’Asst Sette Laghi

All’unanimità, la giunta regionale del presidente Fontana ha nominato Giuseppe Micale alla guida dell’Asst Sette Laghi. L’incarico inizierà il prossimo 9 gennaio ma durerà fino a fine anno. Il dottor Micale ha dunque ricevuto un incarico come “commissario” per un anno non rinnovabile, per portare a termini i compiti assegnati al suo predecessore Ganni Bonelli il quale ha deciso di prorogare la sua permanenza all’Asst Sette Laghi fino alla fine del periodo di festività natalizie.

Il nome di Giuseppe Micale è stato indicato : « in quanto il curriculum vitae del candidato evidenzia che lo stesso ha maturato una qualificata e pluriennale esperienza nell’ambito delle direzioni strategiche sia di ATS che di ASST» e che «il profilo professionale del dott. Giuseppe Micale è adeguatamente aderente al fabbisogno organizzativo del SSL, con particolare riferimento a enti che richiedono competenze gestionali relative ai processi di programmazione delle prestazioni e ad enti che richiedono competenze gestionali relative ai processi di erogazione delle prestazioni,»ı.

Il nome del dottor Micale, a lungo dipendente dell’azienda varesina dove ha iniziato la sua carriera manageriale per poi spostarsi nel 2015 a Milano, è stato approvato anche dal Rettore dell’Università dell’Insubria .

Al suo arrivo, il nuovo dg Micale dovrà decidere se confermare la squadra strategica attuale con il dottor Lorenzo Maffioli direttore sanitario, il dottor Ugo Palaoro direttore amministrativa e la dottoressa Barbara Lamperti facente funzioni come direttore socio sanitario, di recente nomina visto che il dottor Ivan Mazzoleni dal primo dicembre è direttore amministrativo dell’Ats di Bergamo.

Nel caso dovesse scegliere altri collaboratori, la delibera detta alcune regole tra cui quella della verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e l’iscrizione negli elenchi degli idonei.

Il direttore ha facoltà di cambiare il suo team anche se, con il mandato di un anno solo, gli eventuali nuovi incaricati dovrebbero avere già avuto un’esperienza nella Sette Laghi per non dover dedicare oltre metà mandato a conoscere la complessità della struttura aziendale con quasi 6000 dipendenti, 7 distretti, 6 ospedali oltre a quello di Cuasso attualmente chiuso.