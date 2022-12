Testacoda in autostrada, ferito 37enne a Cavaria

L’auto che si è ritrovata in testacoda: cofano verso Milano e baule in direzione Varese, dove l’auto era diretta nel primo pomeriggio di martedì è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Probabilmente a causa di un impatto contro un ostacolo il veicolo è rimasto fermo in mezzo alla strada.

Nell’abitacolo un uomo di 37 anni soccorso dal 118 e da un mezzo dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incidente stradale assieme al personale della Polstrada. Il ferito è stato soccorso in codice verde. L’incidente ha causato diversi chilometri di coda in direzione Varese.