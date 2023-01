È il giovedì della Gioeubia: tutti i falò in programma

Ogni ultimo giovedì di gennaio ha un solo nome: Gioeubia. Il tradizionale falò che accende le notti del basso Varesotto -e non solo- è infatti pronto ad accendersi in piazze e oratori, scaldando feste e cene comuni.

Un appuntamento che quest’anno, dopo lo stop forzato dovuto al Covid, torna in tutta la sua carica di folklore e storia (potete leggerla in questo approfondimento).

Ecco dunque tutti gli eventi in programma.

Le 11 Gioeubie a Busto Arsizio

Tanti gli eventi a Busto Arsizio, dove saranno ben 11 le location in cui si accenderà un falò. Come sempre, l’esposizione delle Giöbie delle associazioni si terrà per tutta la giornata in piazza Santa Maria, il rogo principale nel parcheggio di via Einaudi alle ore 19.00 e poi la cena in piazza con un fumante piatto di risotto con la luganiga in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 19.30. Nell’articolo qui sotto potete controllare tutte le altre.

La Giubbiana di Gallarate

Anche a Gallarate si festeggerà la tradizione. Quest’anno la “Giubbiana” di Gallarate sarà bruciata ad Arnate, dove il fantoccio è già stato allestito con consueto impegno dai volontari della parrocchia (LEGGI QUI). Nell’area del gallaratese la Gioeubia si festeggerà anche a Somma Lombardo (LEGGI QUI).

La Gioeubia in Valle Olona

A Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Cairate, Olgiate Olona e Castellanza torna l’amato appuntamento con il falò della Gioeübia: tanti eventi all’insegna della tradizione, con mostre, brindisi e piatti di risotto che potete consultare nel dettaglio nell’articolo qui sotto.