“Vengo anch’io”, a Besozzo torna la rassegna di fiabe e storie per bambini

Il Comune di Besozzo, in collaborazione con le compagnie “C’è un asino che vola” e “L’Arca di Noe”, è lieto di presentare anche quest’anno la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”, sei domeniche pomeriggio dedicate ai bambini e alle famiglie al Teatro Duse: in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, per allietare il pubblico in queste domeniche di invernali.

Si inizia domenica 15 gennaio alle 16.30 al teatro Duse con lo spettacolo Dal Paese dei Balocchi con Claudio e Consuelo.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: in queste domeniche invernali proponiamo un ciclo di spettacoli molto vario, occasione per unire un pubblico di tutte le età, figli genitori, nonni e amici. Il nostro intento è di far vivere il teatro Duse con spettacoli di qualità anche a Besozzo rispondendo alla richiesta di tante famiglie che vivono nel nostro territorio.

Dal Paese dei Balocchi: uno spettacolo che ricongiunge circo e teatro, dove la giocoleria, fatta con oggetti di uso quotidiano, diventa elemento narrativo. Nel Paese dei Balocchi tutto si rompe, e nessuno fa niente, come aggiustarlo se non giocando? Oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità che volano, si corteggiano, si scambiano e cucinano attraverso un gioco che diventa un modo per superare le proprie debolezze. I due personaggi attraverso la magia, possibile grazie all’arte della giocoleria ma anche alla musica e al canto dal vivo, permettono ai bambini di credere nei sogni. Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi e mentre volano uova e asciugacapelli, secchi e scope, la frittata fatta sul palco è così reale che si mangia davvero ed è così buona che il pubblico vorrà la ricetta! Dai 3 anni in su.

Le sei rappresentazioni si terranno tutte al Teatro Duse alle ore 16.30 secondo il seguente calendario:

– domenica 15 gennaio Dal Paese dei Balocchi – Claudio e Consuelo

– domenica 29 gennaio C’era due volte un re – L’Arca di Noe

– domenica 12 febbraio E vissero felici e contenti – I burattini di Daniele Cortesi

– domenica 26 febbraio Storie nell’armadio – Largu’ Ragazzi

– domenica 12 marzo Le penne dell’orco – Il teatro delle dodici lune

– domenica 26 marzo Pinocchio il musical – Divertirsi per divertire

L’ingresso unico al costo di 7,00€ è possibile anche su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo, tel.0332/770479.