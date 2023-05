A Gavirate il primo salone dell’orientamento post diploma con i corsi ITS e IFTS

Il Comune di Gavirate con il proprio Servizio InformaGiovani / InFormaLavoro costantemente impegnato nelle attività di orientamento post-obbligo e post-diploma, presenterà nelle giornate del 4 e 5 maggio, presso il complesso monumentale del Chiostro di Voltorre, la prima edizione dell’iniziativa “InformaMenti”.

Si tratta di uno specifico evento riservato alle opportunità formative dei Corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) quali percorsi post diploma alternativi ai corsi universitari ed all’ingresso diretto nel mondo del lavoro.

Sei un diplomando della Scuola Secondaria di secondo grado ed hai ancora qualche incertezza sul percorso da intraprendere dopo il diploma? Sei uno studente universitario che ha qualche incertezza sul proseguimento del percorso intrapreso? Sei un giovane diplomato o un giovane in possesso di qualifica professionale che ha incontrato qualche difficoltà nell’inserimento lavorativo ed ha consapevolezza che occorra qualificarsi e specializzarsi per proporsi alle aziende in modo più efficace? Sei un docente che vuole aggiornarsi sulle diverse opportunità post diploma per meglio orientare i propri studenti? Sei un genitore che vuole supportare i propri figli nella scelta dopo il diploma?

Questo evento potrebbe essere lo spazio in cui trovare una risposta concreta a tanti dubbi relativi al proprio percorso di inserimento lavorativo, ai settori aziendali particolarmente ricettivi ed alle figure professionali che le aziende dichiarano di ricercare ma, per le quali occorre una qualificazione specifica che deve essere acquisita.

La rassegna “InformaMenti” propone due distinti appuntamenti:

– giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20:00 presso la Sala Capitolare del Chiostro di Voltorre: una serata informativa di carattere generale per comprendere le caratteristiche dei corsi IFTS ed ITS, le modalità di accesso ed i requisiti richiesti, gli ambiti professionali cui si riferiscono nonché le concrete opportunità di successivo inserimento nel mondo del lavoro;

– venerdì 5 maggio 2023 dalle ore 10.30 alle 16.30 presso il Chiostro di Voltorre: un Salone dell’Orientamento con la presenza di numerosi Enti promotori che operano principalmente nel territorio lombardo e che saranno a disposizione dei visitatori per illustrare dettagliatamente la propria offerta formativa.

I corsi IFTS e ITS sono un’opportunità formativa altamente professionalizzante, rappresentano una connessione tra Scuola, Università ed Imprese e si propongono di formare quelle figure specialistiche fortemente richieste dal mercato del lavoro, alternando momenti di insegnamento teorico in aula a momenti di pratica in laboratorio e direttamente in un contesto aziendale. Gli studenti possono così acquisire specifiche competenze tecniche affinando nello stesso tempo le proprie attitudini e caratteristiche personali ed avere, nel breve termine, un’elevata occupabilità.

L’accesso agli eventi proposti nelle due giornate è libero anche se è preferibile la prenotazione da effettuarsi online.

Tutte le info e il modulo di adesione sono disponibili sul sito del Servizio InformaGiovani/InFormaLavoro del Comune di Gavirate:

https://www.gaviratelavorogiovaniturismo.it/ – sezione news.

Per informazioni più specifiche, il Servizio InformaGiovani-InFormaLavoro di Gavirate risponde al numero: 0332 748281.