Consegnate 31 borse di studio a studenti meritevoli della Liuc di Castellanza

Nuovo riconoscimento per 31 studenti LIUC che martedì 9 maggio 2023 sono stati premiati con le Borse di studio ottenute da Camera di Commercio di Varese (alla memoria dell’ex presidente Renato Scapolan), Comune di Castellanza, I-AER e Rotary Uniti per la Pace, per un totale di 55,750 euro. Un riconoscimento al merito per offrire agli studenti la possibilità di raggiungere obiettivi sempre più alti ma anche per «contribuire allo sviluppo e alle competenze delle imprese che – sono le parole del Presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello – devono trovare oggi il modo per dialogare con i giovani».

La cerimonia si è tenuta in auditorium. A fare gli onori di casa il presidente della Liuc, Riccardo Comerio. Insieme al presidente della Camera di Commercio, è intervenuto il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, presente con l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi, per consegnare le borse di studio a tre studenti: Chiara Lenna, Camilla Caldiroli e Andrea Richetto: «Anche per quest’anno – ha detto il primo cittadino castellanzese – abbiamo rinnovato la nostra alleanza storica con l’università con la volontà di sostenere nuove generazioni investendo sul futuro dei giovani e della città». Consegnate borse di studio anche a nome di I-AER (presente il residente di Fabio Papa) e del Rotary. Ilpresidente il presidente Rotary Club La Malpensa Antonio Locati ha consegnato due riconoscimenti a uno studente ucraino e a uno di origini russe lanciando un messaggio di pace.

I PREMIATI

LENNA CHIARA – Premio Merito Comune di Castellanza

CALDIROLI CAMILLA – Premio Merito Comune di Castellanza

RICHETTO ANDREA – Premio Merito Comune di Castellanza

ARENA MADDALENA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

BERTONI SILVIA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

CHIOPRIS ARIANNA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

DE ANGELIS ANDREA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

DELODOVICI MATTEO LUIGI – Contributo stage Camera di Commercio Varese

FAI SIMONE – Contributo stage Camera di Commercio Varese

GIROLDI PAOLO – Contributo stage Camera di Commercio Varese

GRAMPA MARTINA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

LA ROCCA MARCO – Contributo stage Camera di Commercio Varese

MUSAZZI GAIA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

PASTORI SONIA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

PETRUZZI PIERPAOLO – Contributo stage Camera di Commercio Varese

STAIANO GIORGIA – Contributo stage Camera di Commercio Varese

MAZZIERI NICOLÒ – Contributo Mob. Internazionale Camera di Commercio Varese

BATTAGLIERO ALESSIO – Contributo Mob. Internazionale Camera di Commercio Varese

DAVIDOAIA SABIN CONSTANTIN – Contributo Mob. Internazionale Camera di Commercio Varese

ALAIMO GIACOMO – Borsa Liuc Economia

ANZANI KAROL – Borsa Liuc Economia

DI RIENZO GIUSEPPE ROMOLO – Borsa Liuc Economia

GRITTI LISA TERESA – Borsa Liuc Economia su fondi Camera di Commercio Varese

Contributo Mob.Int. CCIAA

IMBRIGLIO SARA – Borsa Liuc Economia su fondi Camera di Commercio Varese Contributo Mob.Int. Camera di Commercio Varese

PUDDU ALESSANDRA – Borsa Liuc Economia su fondi Camera di Commercio Varese – Contributo Mob.Int. Camera di Commercio Varese

POTIGNANO FEDERICA – Borsa IAER

MALINOVSKA ALINA – PREMIO DI STUDIO Rotary – Uniti per la pace

MISHURKA OLEH – PREMIO DI STUDIO Rotary – Uniti per la pace