Note di solidarietà: alla scuola Pellico un concerto per i terremotati di Siria e Turchia

Andranno alla Croce Rossa i proventi del concerto di lunedì 5 giugno alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola secondaria di via Appiani

Il giorno 5 giugno 2023, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, l’auditorium della scuola secondaria Pellico di via Appiani n. 15, ospita “Note di solidarietà, un concerto per terremotati della Siria e Turchia, i cui proventi andranno alla Croce Rossa.

Il terribile evento, avvenuto a febbraio 2023, ha causato oltre 45.000 vittime e i docenti della scuola, volendo dare un aiuto concreto, hanno pensato di proporre a tutti una serata musicale per raccogliere fondi che verranno gestiti dalla Croce Rossa.

Oltre agli insegnanti, anche gli alunni di tutto l’Istituto comprensivo Varese 2 hanno voluto dare il loro contributo: nella scaletta, i brani musicali proposti dai docenti della scuola Pellico saranno accompagnati dalle poesie e dai canti degli alunni del Comprensivo.

Durante l’evento, patrocinato dal Comune di Varese, verranno distribuite delle brochures contenenti i pensieri e le riflessioni degli alunni della Pellico.

«Confidando in un’ampia partecipazione, si invitano docenti, studenti, genitori, familiari e amici tutti a sintonizzarsi sulle Note della solidarietà», scrive la preside Paola Sumiraschi nell’invito a partecipare alla serata benefica aperta a tutti.

Ingresso ad offerta libera.

Tra i musicisti, assieme agli alunni del IC Varese 2, Davide D’Angelo al pianoforte, Giuseppe Riggi al contrabbasso, Elena Comolli (voce), Anna Molinari e Chiara Brusa al flauto, Francesco Guerrieri alla tromba, Marco Mengoni alla batteria e Luca Pedroni alla chitarra.