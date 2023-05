Primo nuovo arrivo in casa Uyba: è la statunitense T’ara Ceasar

È già focalizzata sulla stagione 2023-2024 la Unet e-Work Busto Arsizio. Dopo l’accordo con il coach Julio Velasco e i rinnovi di Olivotto, Zannoni e Lualdi, il club bustocco ha dato notizia anche del primo rinforzo per la prossima stagione.

Si tratta del talento americano T’ara Ceasar. «Schiacciatrice potente, aggressiva, dotata di un braccio pesante ed educato» la presenta così la nota ufficiale firmata Uyba per la statunitense nata il 20 luglio 1999 a Panama City in Florida, 185cm di altezza, ha svolto con profitto la carriera universitaria, laureandosi in Criminologia nell’autunno 2020 ed ottenendo numerosi riconoscimenti all’interno delle squadre di Georgia University e Florida University.

Ceasar ha già due esperienze in Europa: nel 2021 ha vestito la maglia delll’Allianz MTV Stuttgard, dove ha vinto la Bundesliga e raggiunto la finale di CEV Cup contro l’Eczacibasi. Nella stagione appena conclusa ha giocato in Polonia con la maglia del BKS Bostik Bielsko-Biała dove però, dopo un inizio incoraggiante, ha subito ununo strappo al tendine d’Achille l’ha costretta allo stop.

«Sono super entusiasta – le prime parole di T’ara Ceasar in diretta su Instagram per salutare i suoi nuovi tifosi – di venire a giocare nel campionato italiano: a livello internazionale, questo è uno dei migliori tornei, pieno di molte grandi giocatrici. La UYBA è un club che ha progetti molto stimolanti ed è una società affermata di cui sono molto entusiasta di far parte. Ho avuto un’ottima impressione delle idee del presidente Giuseppe Pirola e non vedo l’ora di conoscere anche un’idolo mondiale della pallavolo come Francesca Piccinini. Con coach Julio Velasco e con le nuove compagne di squadra prevedo che faremo una grande stagione il prossimo anno. Grazie mille Busto, ci vediamo presto!».