È morto Gianni Buzzi, anima della cultura di Busto Arsizio

Una grave perdita ha colpito Busto Arsizio e il tessuto cittadino del commercio e della cultura. È morto a 76 anni Gianni Buzzi, noto in città per il proprio negozio di dischi in via Cavour.

A scrivere un sentito ricordo è stata la compagna Francesca Boragno:

Ciao Gianni, ci siamo accompagnati per un bel tratto e rimango qui con un milione di fotogrammi nella testa che non saranno mai sufficienti a raccontare la tua bella persona e quella straordinaria sensazione di famiglia che mi hai regalato.

Sabato 3 giugno nella Basilica di San Giovanni alle 18 ci sarà il rosario; lunedì 5 giugno alle 15,30 si celebrerà il funerale.