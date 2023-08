La musica di Lucio Dalla in scena a Comerio

Lo scenario affascinante del parco della villa settecentesca Tatti Tallacchini, un balcone naturale incastonato in un panorama da favola (tra Campo dei Fiori, Monte Rosa e lago di Varese), ospiterà venerdì 25 agosto alle 21 lo spettacolo “Ascoltando le canzoni di Lucio Dalla“.

Accanto alla fontana della Venere, in uno degli angoli più suggestivi del giardino all’italiana, il pubblico potrà godere della riproposizione di una parte significativa del vastissimo repertorio del musicista-cantautore di cui quest’anno si sono ricordati gli ottant’anni dalla nascita. Le canzoni, eseguite da una band sperimentata, saranno introdotte da Guido Mezzera (autore del libro “Caro amico ti scrivo”), il cui contributo arricchirà una serata che si preannuncia come un’occasione unica per ascoltare ottima musica dal vivo, per cantare insieme e anche per riflettere con le parole dei testi di Lucio Dalla.

L’evento a ingresso gratuito è patrocinato dal Comune di Comerio e le offerte verranno destinate alla Scuola materna per i lavori di rifacimento del tetto e delle facciate della sede.